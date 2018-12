Una noia de 15 anys grava un episodi d'assetjament sexual pel carrer de Buenos Aires

L’home era un treballador del Metro que ha estat sancionat

Actualitzada 16/12/2018 a les 19:57

Una adolescent de Buenos Aires ha difós per xarxes socials un episodi d’assetjament sexual que va patir pel carrer, quan un home va començar a fer-li insinuacions sexuals tot i que ella li demana, reiteradament, que se’n vagi.L’incident va ser publicat pel diari argentí Clarín i es va tornar viral tot i que la jove el va esborrar del seu compte. Alguns usuaris van rescatar-lo i el van difondre per denunciar la situació. Segons el vídeo publicat pel diari, l’home s’apropa i li diu que li agrada molt. «Puc donar-te el meu número?, li pregunta i la noia li respon que no i que se’n vagi. L’home no fa cas i li pregunta per l’edat i ella li respon que té quinze anys. «Quinze? Sembles molt més gran», continua l’assetjador i afegeix: «si et molesto disculpa però es que m’agrades molt». «A mi no, ets un fastig», li contesta la noia.La conversa continua fins que l’home, marxant, li diu que «provoques massa amb la roba que portes». L’home va ser identificat més tard com a treballador del metro de Buenos Aires i l’empresa el va sancionar immediatament. «Repudiem aquest tipus d’actituds i conductes en qualsevol àmbit en què es produeixin», van declarar fonts del metro.