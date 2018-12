Aquesta funció estarà disponible en algunes produccions com a prova

Actualitzada 14/12/2018 a les 18:40

Netflix vol provar noves funcions a la seva plataforma per tal de completar l'experiència dels seus usuaris. L'última cosa en la qual està treballant és en incloure una nova funció per tal que l'usuari pugui tornar a veure les seves escenes preferides.Aquesta nova funció només està disponible, de moment, en algunes produccions, ja que es tracta d'una prova. Netflix ha afegit una l'opció indicada com 'Ver escena de nuevo'.D'aquesta manera, amb un sol clic els usuaris podran repetir l'escena preferida sense necessitat de localitzar-la en la barra de reproducció.