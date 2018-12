Un error de Facebook deixa al descobert les fotografies de 6,8 milions d'usuaris

L'error ha provocat l'accés a terceres aplicacions a fotografies publicades i sense publicar

Actualitzada 14/12/2018 a les 19:27

Facebook ha comunicat que un error en la plataforma ha pogut provocar que les fotografies de 6,8 milions d'usuaris hagin estat exposades a terceres aplicacions, incloent-hi fotografies publicades i sense publicar.Al comunicat Facebook assegura que «fins a 1.500 aplicacions construïdes per 876 desenvolupadors» han tingut accés a aquestes imatges. També han explicat que l'error ha afectat aquells usuaris que han obert el seu compte de Facebook en altres aplicacions, i que van concedir el permís per accedir a la galeria d'imatges.Aquest error va estar actiu entre el 13 i el 25 de setembre d'aquest any. La companyia ha assegurat que l'error ja està corregit i que s'avisarà als usuaris afectats a través del mateix Facebook.