L'empresa vol fomentar «la interacció social» amb aquesta eina

Actualitzada 13/12/2018 a les 18:37

La nova actualització per iOS i Android del popular joc 'Pokémon Go' permetrà als entrenadors Pokémon enfrontar-se a altres jugadors.L'empresa que desenvolupa la plataforma, Nantis, vol fomentar «la interacció social cara a cara» entre usuaris. De fet, aquesta nova actualització acosta el joc a la sèrie d'anime que va popularitzar el món Pokémon, en la qual els entrenadors utilitzen els seus pokémons per combatre als seus oponents.Els guanyadors d'aquestes batalles obtindran recompenses i la possibilitat d'adquirir Objectes d'evolució, molt difícils d'aconseguir. Els jugadors hauran de formar part d'una Lliga de Combats d'Entrenadors per tal de competir entre ells.