L'última actualització d'Instagram que l'apropa encara més a Whatsapp

Es tracta d'una nova eina per als missatges privats entre usuaris

Actualitzada 13/12/2018 a les 17:34

En cada actualització l'aplicació Instagram s'allunya més de ser una eina que només serveix per compartir fotografies. Des dels instagramers, a l'absorció de conceptes adaptats d'altres aplicacions (com podria ser Snapchat) Instagram s'ha convertit en una de les xarxes socials amb més èxit entre els usuaris.A partir d'aquesta setmana els usuaris podran enviar notes de veu, com les de Whatsapp, en les converses privades. Ja fa un temps que aquests xats van incloure els Gifs, i amb aquesta nova actualització, Instagram adopta una de les eines que més agrada als usuaris de Whatsapp.A partir d'ara apareixerà la icona d'un micròfon al costat del símbol que serveix per enviar fotografies. El mecanisme per enviar notes de veu és exactament el mateix que el de Whatsapp. D'aquesta manera Instagram va incloent opcions noves, una manera d'eliminar competidors.