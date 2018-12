El desesperat missatge d'una dona a punt de ser desnonada a Madrid: «Tindreu un suïcidi més»

La dona té una filla a qui deixarà òrfena, si no aturen el desnonanemnt, perquè aquesta no hagi de viure al carrer

Ely, la dona que serà desnonada el proper 26 de desembre, ha enviat un missatge d’auxili a través de les xarxes socials comentant que es suïcidarà. El vídeo va dirigit a la seva filla, demanant que la perdoni. Diu que es llevarà la vida perquè la seva filla no hagi de dormir al carrer. Demana a la societat i a l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que si «teniu cor aconseguireu aturar el meu desnonament».Segons explica, Ely ha sol·licitat uns pisos que «es donaran al gener» i ella serà desnonada dies abans de la seva casa del barri madrileny de Tetuán. Diu que la seva filla «serà desnonada perquè es quedarà òrfena» però que ella la cuidarà «des d’on l’hagi de cuidar». «Queden dies per a poder paralitzar-ho i, si no és així, el Pare Noel li portarà un regal bastant dur. Confio en el vostre cor», sentencia en el vídeo compartit a les xarxes socials. La Plataforma Afectats per la Hipoteca ja s’ha posat en contacte amb ella.