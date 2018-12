Les imatges formen part d'un documental de la BBC Earth i s'han fet virals

Actualitzada 04/12/2018 a les 18:43

Una escena rodada per un documental de la BBC Earth s'ha fet viral, arribant a les més de 7 milions de reproduccions a YouTube. El vídeo es va publicar el passat 26 de novembre i mostra la lluita d'un lleó (Red) contra un grup de hienes. Gràcies a un altre mascle més jove (Tatu) no va ser devorat.L'èxit de l'escena és que conté tots els ingredients d'una pel·lícula. De fet, el final feliç de la história, ha tingut molt èxit entre els internautes, quan Red i Tatu acaben jugant com si fossin gats.