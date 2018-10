Cuétara retira una campanya amb galetes 'vestides' de nazi per les crítiques

La marca s'havia aliat amb la pàgina Cabronazi i ha rebut moltes queixes a les xarxes

Actualitzada 05/10/2018 a les 11:31

La marca Cuétara ha retirat, només un dia després de començar-la, una campanya dels seus cereals Choco Flakes amb la pàgina Cabronazi per les crítiques rebudes per part de consumidors i usuaris de les xarxes. El pla de màrqueting consistia a convidar els consumidors a participar en un concurs de memes realitzats amb la mascota d’aquest producte, que apareixia al paquet de cereals 'vestida' amb un uniforme nazi de color rosa, igual que la imatge del perfil de les pàgines de Cabroword (autor de Cabronazi) a xarxes socials.Els usuaris han criticat d’una banda la idoneïtat d’associar un producte dirigit a adolescents amb la imatge d’una mascota 'hitlerizada', per una altra la possibilitat de realitzar memes ofensius —que ja han estat eliminats—, i sobretot que s’hagi aliat amb una pàgina de continguts que és àmpliament criticada en xarxes per funcionar a base de continguts de tercers i sense citar els autors originals. L’empresa pertanyent al grup Adam Foods ha emès un comunicat en el qual assegura que ha procedit a «aturar la comercialització d’aquesta edició limitada». Segons Cuétara, aquesta acció era «una col·laboració puntual» amb «un to despreocupat».