Actualitzada 21/09/2018 a les 18:27

Melanie Dudley és una dona de 34 anys que viu als Estats Units, i que s'ha fet viral a les xarxes per la seva genial resposta a un home que li va demanar que es tapés el pit quan estava alimentant al seu fill.Dudley estava amb la seva família en un restaurant de Cabo San Lucas, Mèxic, quan un client es va acostar a seva la taula per dir-li que es tapés el pit. Dudley va agafar un mocador i es va tapar, la cara. Després va continuar alimentant al seu fill.El seu marit va fer una foto del moment i la seva sogra la va difondre per les xarxes socials.