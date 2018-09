El polèmic vídeo del Salón Erótico de Barcelona que pretén remoure consciències

Amb la pregunta «¿Y tú, cómo aprendiste a follar?» posa en entredit l'educació sexual

Actualitzada 20/09/2018 a les 19:09

El Salón Erótico de Barcelona (SEB) ha llançat, com cada any, un vídeo promocional que pretén remoure consciències i posa en entredit l'educació sexual que reben els més petits.El vídeo se centra en les dinàmiques masclistes i vexatòries en l'àmbit sexual que representa la indústria de la pornografia, que ofereix models sexuals poc sans. Amb la pregunta «¿Y tú, cómo aprendiste a follar?» una dona ens recorda el paper de la pornografia en els comportaments masclistes que desenvolupen certs sectors de la nostra societat i com aquests acaben desenvolupant una cultura de la violació que s'estén cada vegada més al nostre país, com per exemple el succés protagonitzat pels membres de La Manada i el moviment a favor seu que hi ha.El SEB fa autocrítica i es proposa millorar la qualitat i la representació de totes les sexualitats, alhora pretén reivindicar el paper de la dona amb l'actriu porno Sílvia Ruiz.

SIN EDUCACION SEXUAL | Salón Erótico de Barcelona from Salón Erótico de Barcelona on Vimeo.