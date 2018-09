Dos companys de feina descobreixen que són pare i fill gràcies a Facebook

La mare adoptiva del jove va donar-se’n compte que el seu fill era amic del pare biològic

Actualitzada 16/09/2018 a les 19:03

Nathan Boss i Bob Degaro són dos camioners que treballen per a la mateixa empresa de transports de Wisconsin. Arrel del seu companyerisme, es van fer amics a Facebook, una decisió que va ser clau per descobrir que els unia quelcom més, són pare i fill.La mare adoptiva de Nathan va veure que el seu fill i Bob eren amics a la xarxa social i quan va reconèixer el nom, va avisar al seu fill que Bob Degaro era el seu pare biològic. Segons informa la CBS Bob va donar en adopció a Nathan perquè ell i la seva dona no podien fer-se càrrec de la manutenció. Ara, després de descobrir el seu vincle, pretenen establir una relació més propera. De fet, Nathan ha convidat a Bob a la seva boda.