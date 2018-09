Molts usuaris han alertat de la quantitat d'accidents absurds que es produeixen per mirar el mòbil

Actualitzada 14/09/2018 a les 17:18

Les càmeres de seguretat de l'estació de metro d'Admiralteyskaya a Sant Petersburg, Rússia, van captar el moment en el qual una noia impacta contra una porta de vidre del metro, que estava tancada, per culpa d'anar pendent del mòbil en comptes de preocupar-se per on passa.Les imatges s'han fet viral i molts usuaris han alertat de la quantitat d'accidents absurds que es produeixen per mirar el mòbil en comptes de mirar.La protagonista d'aquesta escena va ser atesa pels serveis de seguretat de l'estació de metro i va necessitar punts de sutura.