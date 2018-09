Port Aventura, el bressol dels «triunfitos»

Rodrigo Blanco, futur concursant d’OT, i Ángel Capel, de l’edició del 2009, comparteixen escenari en un espectacle del parc temàtic

Actualitzada 15/09/2018 a les 10:55

Rodrigo Blanco, nascut a Sevilla fa 25 anys, serà un dels nous concursants d’Operación Triunfo 2018 i, curiosament, comparteix escenari amb Ángel Capel, un «triunfito» de l’edició del 2009.Blanco i Capel treballen al Port Aventura fent espectacles musicals. En aquest vídeo es pot veure al futur «triunfito» cantant la cançó Sofia d’Álvaro Soler a l’espectacle «Betty Boop on Tour». Per la seva banda, Capel també actua al parc temàtic com es pot veure en el següent vídeo del Halloween de l’any passat.