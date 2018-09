Permet accedir a menús ocults com per exemple subcategories dins el gènere d'acció

Actualitzada 10/09/2018 a les 19:14

El disseny poc intuïtiu de la plataforma Netflix sempre ha estat un dels seus punts febles. Molts usuaris alertaven que no és fàcil trobar la sèrie o el film que es busca. De fet, fa uns mesos es van popularitzar uns codis a l'URL per accedir a categories ocultes en el disseny del menú original, com per exemple 'pel·lícules de ciència-ficció, fantasia i acció basades en llibres', entre d'altres.Ara, l'extensió Better Browse pel navegador Chrome simplifica aquest procés, permeten accedir a menús ocults, per exemple, es mostren subcategories dins el gènere d'acció com podrien ser 'thrillers d'acció' o 'acció i fantasia'.