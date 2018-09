El polèmic vídeo que posa dos rivals de la Guerra Civil celebrant junts els 40 anys de la Constitució

Podemos ha estat el partit polític que més l’ha criticat

El Govern d’Espanya ha elaborat un vídeo per commemorar el 40è aniversari de la Constitució i en ell ha unit a dos combatents de bàndols oposats a la batalla de l’Ebre. El document, mostra a Germán, de 102 anys, i José, de 98, parlant amistosament i revivint un dels moments de les seves vides. Tots dos són aragonesos, José va formar part de l’Exèrcit Popular de la República, concretament de l’anomenada Quinta del Biberó, mentre que Germán va pertànyer a l’Exèrcit Nacional.«La pau és molt bona», comenta José en un moment de la conversa, en la qual tots dos fant broma i somriuen obertament mentre una veu en off comenta: «Allí van morir més de 17.000 espanyols. Per fortuna, fa 40 anys vam aprendre a parlar entre nosaltres».El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha qualificat de «desafortunat» aquest vídeo. El líder de la formació ho transporta a Alemanya: «és impensable a Alemanya un vídeo de dos avis, un en un camp de concentració amb una vestimenta a ratlles i l’altre amb una de les SS». Iglesias també ho compara amb Itàlia, «tampoc és imaginable un vídeo de dos avis italians, un oficial de Mussolini i un altre dels grups d’acció partisana. Ni a Europa un entre col·laboracionistes de Vichy i un altre a les ordres de De Gaulle», ha continuat Iglesias, per acabar afegint: «equiparar als defensors de la democràcia amb els del feixisme no ajuda a la memòria històrica».