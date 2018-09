El gos més trist de Califòrnia i la commovedora història de la seva adopció

Una parella va viatjar més de sis hores en cotxe per adoptar-lo i canviar-li la vida

Una parella de Sacramento, Califòrnia, que fa poc es van mudar a un apartament nou van decidir adoptar un gos i van buscar per internet per trobar-ne algun. En aquesta cerca, Jessica i Jared van trobar a Benji, el gos més trist de Califòrnia. La seva cara de desolació va commoure a la jove, que va decidir adoptar l’animal.Benji es trobava a la gossera de Los Ángeles, a més de sis hores en cotxe d’on es trobava la parella però això no els va frenar. Van conduir fins a la ciutat de les estrelles per fer-se càrrec de l’animal. El gos, a més de tenir pànic als humans, pateix una al·lèrgia que li provoca la caiguda del pèl.«Portava a la gossera deu dies i no estava bé», explica Jessica, i afegeix que «grunyia a la gent quan passava. Mai havia vist una gos més trist, i sabia que no el podia deixar allà». Els responsables de la gossera van intentar dissuadir a la parella dient que en Benji era un gos amb molts problemes i que tenia tots els números per rebre l’eutanàsia. Tot i això, Jessica i Jared no van desistir i van acabar adoptant-lo.El viatge de tornada va ser molt difícil i en Benji va tardar en adaptar-se a la seva casa nova, però quan va agafar confiança tot va canviar. «En Benji ara és un gos feliç, li agrada venir llepar-nos la cara i jugar amb les seves joguines», manifesta Jessica.