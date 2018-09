Conductors legals i il·legals del bicitaxi es barallen a cops de puny a la Barceloneta

El conflicte per la proliferació de tricicles sense llicència desemboca en una baralla de matinada a les platges

Actualitzada 09/09/2018 a les 20:09

Els conductors de bicitaxis, els tricicles que passegen als turistes per la façana marítima de Barcelona i per altres llocs emblemàtics de la ciutat han protagonitzat una baralla multitudinària amb la problemàtica de les llicències com a principal causant. Els participants de la baralla han estat operadors legals i il·legals, que porten mesos en tensió per la proliferació de vehicles sense llicència municipal.L’escena ha tingut lloc a la platja de la Barceloneta i a la gravació es poden veure a vuit tricicles aparcats en fila, de diferents colors i companyies. Una desena de joves conductors, molts d’ells estrangers, comencen a donar-se cops de puny i després també amb fustes. La lluita comença a la vorera, al costat de la platja, i acaba a les dutxes de la sorra mentre que un bon nombre de persones observa la situació des dels bancs i els balcons.