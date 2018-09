Una campanya viral aconsegueix unir de nou un matrimoni de 94 anys

La parella tenia plaça a dues residències per la gent gran diferents

Actualitzada 07/09/2018 a les 18:35

L'Ana i en Francisco són un matrimoni de 94 anys de Córdoba que van ser separats el mes de maig, en tenir cadascú una plaça en una residència diferent. Tot i que els dos centres estaven a prop, per veure's s'havien de desplaçar en cotxe, cosa que Francisco va fer durant setmanes. Però els problemes de salut cada vegada l'afectaven més i els viatges en cotxe es plantejaven cada dia més complicats.Una campanya a la plataforma Change.org es va fer viral a les xarxes socials, en la qual la família del matrimoni demanava que la concessió de places en residències de la tercera edat tingués en compte les relacions matrimonials entre els ancians.Segons explica Irene Leiva, a la seva besàvia li van atorgar una plaça al poble Villanueva del Duque, a set quilòmetres de Villaralto, on hi ha el centre on Francisco va obtenir una plaça. Leiva explica que si els seus besavis haguessin renunciat a la plaça l'administració els haguera retirat l'ajuda econòmica que perceben.Després d'aconseguir 100.000 firmes en menys de 48 hores, la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz va anunciar que en pocs dies l'Ana i en Francisco tornarien a estar junts.