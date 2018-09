La petició per canviar la creu del Valle de los Caídos per una estàtua de Batman que arrasa internet

Milers de persones han signat la petició que s'ha convertit en viral els últims dies

Me gusta la idea de poner una estatua de Batman en el Valle de los Caídos. pic.twitter.com/jeZ0O67Mob — Paco (@paquislazuli) September 4, 2018

Arran dels tràmits iniciats pel govern socialista de Pedro Sànchez d'exhumar el cadàver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, l'usuari Alessio Garcai ha volgut aprofitar per obrir una petició a la plataforma Change.org en la qual proposa canviar la creu que hi ha al mausoleu per una estàtua de Batman.«Propongo al Congreso de los Diputados de Gotham que vote el derribo de la cruz y, en su lugar, levante una estatua de Batman, porque es el héroe que nos merecemos, y es el héroe que ahora necesitamos» diu la petició. Garcai assegura que «hoy ESPAÑA (en mayúsculas, porque la ocasión lo merece) está falta de figuras heteropatriarcales que nos motiven y nos den fuerzas para empezar cada día para ir a sellar el paro».De moment més de 14.000 persones han signat la petició i els fotomuntatges de Batman presidint el Valle de los Caídos s'han fet virals.