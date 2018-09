Una cadena falsa promet veure més publicacions dels teus amics a Facebook

Molts usuaris han compartit un text al seu mur assegurant que aquest modificarà la configuració de la xarxa social

Com veure més publicacions dels teus amics

Una cadena falsa s'ha estès durant les últimes setmanes a Facebook. Molts usuaris han compartit un missatge al seu mur assegurant que al publicar-lo, Facebook li ha mostrat publacions d'altres amics, que fins ara no veia.Un dels aspectes més polèmics de Facebook ha estat sempre l'algoritme que utilitza la xarxa social a l'hora d'escollir quines publicacions veus i quines no. No obstant això, aquesta cadena no modifica la configuració de la xarxa social, ni modifica l'algoritme per mostrar-te més publicacions. Alguns dels factors que Facebook té en compte són la quantitat de comentaris, els cops que la publicació ha estat compartida o la interacció amb cada usuari, segons va explicar Dan Gizmond, cap d'analítica de la xarxa social.Hi ha una sèrie de passos que es poden seguir per tal de que les publicacions dels teus amics apareixin primer al teu mur de Facebook.Per fer-ho, cal entrar primer al perfil del teu amic i clicar 'Siguiendo'.Al seleccionar, s'obriran tres opcions. 'Dejar de seguir', per continuar connectat a Facebook amb un amic però sense veure les seves publicacions. 'Predeterminado', deixant que l'algoritme decideixi que és el que veus i el que no. 'Ver primero', perquè els post d'un amic t'apareixin primer.Aquest procediment també serveix per a les pàgines de Facebook que es segueixin. En aquest cas, cal clicar els tres punts que apareixen en un lateral del perfil i després seleccionar 'Siguiendo' per poder triar entre les tres opcions anteriors.