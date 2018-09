La història de desamor darrere una esquela que es va fer viral

Fa mesos es va publicar l'esquela d'un home que assegurava haver mort «sense haver modificat gaire el món que l'envoltava»

¿Os acordáis de la misteriosa esquela del hombre que había “dejado este mundo sin haber aportado nada de interés”? He encontrado algo, una especie de cápsula del tiempo, que demuestra que eso no era verdad. Hagamos un viaje, hacia el mejor verano de su vida.⬇️ pic.twitter.com/nh7F16E01M — Oriol Querol (@OriolQF) 2 de setembre de 2018

El periodista Oriol Querol va publicar el passat dos de setembre una piulada al seu compte de Twitter, aquesta piulada va arribar als més de 10.000 retuits, i el fil de la seva història no ha deixat indiferent a ningú.La història comença amb el periodista explicant la seva afició a visitar el mercat dels Encants de Barcelona. En una de les parades va trobar diversos objectes que li van cridar l'atenció. Hi havia fotos de tota una vida, totes amb el nom d'Emilio Miró Paniello. Querol va buscar el nom d'aquest desconegut a Google i va trobar una notícia, que s'havia fet viral mesos abans, sobre la curiosa esquela d'un home que assegurava que deixava aquest món «sense haver aportat res d'interès» . El pis d'Emilio Miró Paniello va ser buidat després de la seva mort i totes les seves coses van acabar als Encants.Querol va pagar 10 euros al venedor de la parada pel diari personal de Miró, 560 pàgines escrites entre el 13 d'octubre de 1960 i el 21 de desembre de 1962, quan Miró tenia entre 20 i 22 anys.El periodista, després de llegir el diari, que parlava molt de política, va trobar quelcom que va despertar el seu interès: Miró es va enamorar de la seva cosina Mari, que vivia a Monzón, Osca, durant els 15 dies que van passar junts l'estiu de 1961 a Barcelona. El desig de Miró era que Mari llegís algun dia el diari. El periodista es va proposar posar-se contacte amb ella per entregar-li el diari 60 anys després que fos escrit. Va aconseguir localitzar a una de les filles de la Mari.Finalment el periodista es va citar amb la Mari el passat 30 de juliol i els va entregar el diari de Miró. Per finalitzar el fil, Querol ha publicat que mare i filla han enquadernat el diari personal, l'únic record que els queda d'ell.