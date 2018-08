Bayona regala un pòster de 'Jurassic World' a una sala de cinema que el va haver de dibuixar

Una piulada amb l'imatge va arribar a Universal Pictures Spain i al director del film

Actualitzada 30/08/2018 a les 19:15

Que por qué vivo en Murcia? pic.twitter.com/5joOzFfGz9 — Faier (@iamthefaier) 28 d’agost de 2018

Muchísimas gracias por todos vuestros tweets, en especial a @iamthefaier @Universal_Spain y @FilmBayona y por hacerme vivir un día extrañamente especial. Guardaré el póster para recordar todo esto pero mientras tanto os lo dejamos en el vestíbulo del cine!! pic.twitter.com/rdfb7RMYGP — Leante (@Enrique_Leante) 29 d’agost de 2018

Querido, @Enrique_Leante. Aquí te dejo un póster firmado en agradecimiento a tu esfuerzo. Te llegará mañana por la tarde al cine Terraza España de Murcia. Uno para ti y otro para la sala. Vivan los cines de verano y viva la gente con imaginación!#JurassicWorldElReinoCaido pic.twitter.com/LnNLYnZBpw — JA Bayona (@FilmBayona) 30 d’agost de 2018

El director de cine Juan Antonio Bayona ha regalat un pòster firmat per ell mateix, de la seva última pel·lícula 'Jurassic World', a un noi que treballava en una sala de cinema de Múrcia, i que va haver de dibuixar el cartell del film per promocionar-ne l'assistència.Una piulada que va córrer per les xarxes socials en la qual es veu la imatge del cartell 'alternatiu' que va dissenyar el noi, va arribar a Universal Pictures Spain, productora de la pel·lícula i al Bayona.La productora i el director es van encarregar de fer arribar dos cartells a la sala de cinema, un per exposar i l'altre pel treballador.