Celebra el seu 93 aniversari sent detinguda per la policia

El desencadenant d'aquest regal va ser la insistència de Simone a la seva filla , de pujar en un cotxe patrulla per sentir-se una delinqüent

Actualitzada 23/08/2018 a les 18:38

Simone és una dona de 93 anys aficionada a la sèrie de televisió nord-americana 'Cops' (Policies), la seva filla va voler fer-li un regal únic: un oficial es va personar a casa seva per arrestar-la.Anne M. Dumont va contactar amb el Departament de Policia de la ciutat d'Augusta, Maine, Estats Units, i va pactar amb els agents que un oficial detindria a la seva mare el dia del seu aniversari. Segons explica Dumont al seu Facebook, a la seva mare li encanta la sèrie policíaca, i es passa el dia parlant sobre la policia.Però el desencadenant d'aquest regal va ser la insistència de Simone, de pujar darrere un cotxe patrulla per sentir-se una delinqüent. Dit i fet. L'anciana va complir el seu estrambòtic somni i va ser detinguda per l'agent Doody. L'equip de la comissaria d'Augusta ha declarat que se sent molt orgullós d'haver participat en un regal com aquest.