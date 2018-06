Has d’intentar escapar d’una casa en la qual una àvia et persegueix amb un bat de beisbol

Actualitzada 24/06/2018 a les 13:46

Cada cop és més habitual trobar jocs per a mòbils que s’acaben convertint en una autèntica sensació del moment. En l’actualitat existeix un de gratuït, de terror que està arrasant en descàrregues per mòbils Androi i iOS.El nom d’aquest nou joc és Granny que compta amb una àvia que et persegueix amb un bat de beisbol mentre intentes escapar de casa seva. Per aconseguir-ho tens cinc dies en els quals també hauràs de resoldre endevinalles mentre et persegueix l’àvia per sorpresa donant ensurts de mort. El jugador s’ha d’amagar bé i anar recollint una sèrie d’objectes que després ha de col·locar correctament en altres parts de la casa. Tot acompanyat de música i escenaris tètrics, foscos i quatre modalitats, de fàcil a extrem.