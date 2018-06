Un usuari ha denunciat la seva presència als desenvolupadors del videojoc

Actualitzada 24/06/2018 a les 19:04

Fortnite Battle Royale és un dels jocs que més està arrasant entre els amants dels videojocs i ara s’ha vist rodejat de polèmica per un element que hi apareix. Un usuari d’aquest joc va descobrir que apareix una esvàstica, element utilitzat per el nazisme alemany.Des de Epic Games, els creadors del Fortnite, asseguren que «es tracta d’una casualitat accidental» i que esmenaran l’errada en la propera actualització per a que no continuï apareixent aquest símbol.Segons ha pogut descobrir aquest usuari del joc, l’element apareix quan es construeix una base de metall amb diverses plaques i, posteriorment, s’edita formant un cercle. És en aquest moment quan, en la unió de les quatre bases de metall, apareix l’esvàstica del nazisme.