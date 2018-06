Sergi Roberto tuiteja un missatge emotiu per a la seva mare, que pateix ELA

El futbolista culé ho ha fet per commemorar el dia mundial d'aquesta malaltia degenerativa

Actualitzada 21/06/2018 a les 15:27

Hoy es el día mundial de la ELA y quiero compartir esta foto con mi madre. La mejor madre del mundo y la mas luchadora. T’estimo molt. Quiero dar ánimos a todas las personas que también luchan contra esta enfermedad y a ver si entre todos encontramos una cura. #fesungestperlela pic.twitter.com/q37OdKmX5F — Sergi Roberto (@SergiRoberto10) 21 de juny de 2018

El jugador del FC Barcelona, Sergi Roberto, ha compartit una imatge amb la seva mare, que pateix la malaltia de l'ELA. Ho ha fet per commemorar el dia mundial de la malaltia degenerativa. El defensa culé ha anunciat que a la seva mare, Maria Rosa Carnicer, li van diagnosticar l'ELA fa uns mesos.L'esportista ha volgut destacar el seu coratge i la seva lluita. «La millor mare del mudno i la més lluitadora. Et vull», ha piulat Sergi Roberto. Roberto també ha animat a totes les persones que sofreixen aquesta malaltia i ha expressat el seu desig que es trobi una cura per a ella.