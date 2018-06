El suc de taronja que s'ha fet viral a Twitter

Un usuari va publicar a Twitter una fotografia del compte: 6,5 euros per una coca-cola i 15 euros per un suc de taronja

Actualitzada 18/06/2018 a les 18:56

Lugares a los que no hay que ir bajo ninguna circunstancia (via el Facebook de Clara Ferrer) pic.twitter.com/Q7FEI1moiH — Carlota Oliva (@carlotaoe) 15 de juny de 2018

Arriba l'estiu i molts establiments pugen el preu dels seus productes per tal d'obtenir un major rendiment de la temporada turística. El primer protagonista d'aquest increment de preus ha estat el restaurant 'Eloisa Tapas & Copas' de Palma, Illes Balears. Un usuari va publicar a Twitter una fotografia del compte: 6,5 euros per una coca-cola i 15 euros per un suc de taronja.