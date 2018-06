WhatsApp crearà grups on només podran parlar els administradors

Aquesta darrera actualització podria ser útil per al màrqueting i la gestió de grups de treball en remot

Actualitzada 17/06/2018 a les 19:13

WhatsApp prepara una nova actualització per a seguir millorant l’aplicació. Es tracta de la creació de grups de xat on tant sols poden parlar els administradors, tal i com ja succeeix a Telegram. Tot i això, la resta d’integrants del grup també podran enviar missatges però aquests només els podrà llegir, de manera individual, l’administrador del grup en qüestió.Aquest tipus de canal podrà ser utilitzat pel màrqueting digital, així com la gestió de grups de treball en remot. Els canals de WhatsApp tindran l’objectiu principal de comunicar, per exemple, les novetats d’una pàgina web, les actualitzacions importants sobre una activitat o assignar pautes de treball a un grup de professionals externs a l’empresa.La principal avantatge serà l’organització. Els missatges no es sobreposaran i la informació arribarà al seu destí de manera segura. Aquesta eina estarà disponible a partir d’aquest mes, juntament amb les trucades grupals. A més de nous emojis i control d’spam i cadenes.