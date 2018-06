Coneix a Erik Finman, l'adolescent multimilionari que presumeix de la seva fortuna a Instagram

Va aconseguir un milió de dòlars abans de complir la majoria d'edat

Actualitzada 16/06/2018 a les 21:07

Va comprar el seu bitcoin quan tenia 12 anys amb 1.000 dòlars que va aconseguir de la seva àvia. A partir d’aqui la seva fortuna va anar creixent i, avui en dia, no dubta en comparar-se amb altres milionaris d’aquest univers.Finman va descobrir els bitcoins quan era un nen i va destinar tots els seus diners al bictoin, amb una primera inversió de 10 dòlars i la posterior de 1.000. Va vendre per 100.000 dòlars la primera inversió que havia fet i, amb 15 anys, va utilitzar aquests diners per començar un negoci educatiu online anomenat Botangle, que servia per posar en contacte a alumnes amb tutors a través d’un videoxat.Finman va aconseguir 1 milió d’euros abans d’arribar a la majoria d’edat i per fer-ho, va vendre Botangle, una oferta que havia d’acceptar entre 300 bitcoins o 100.000 dòlars en efectiu. Ell va optar pels bictoins i va anar sumant més, fins a sobrepassar els 400 i va comprar també altres criptomònades.Actualment, es troba treballant en un projecte amb la NASA per llançar a l’espai un satèl·lit que conté una càpsula digital del temps. La seva projecció servirà per commemorar el 40 aniversari del llançament de Voyager.