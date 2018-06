El missatge que ha publicat la cadena de menjar ràpid s'ha fet viral a les xarxes socials

Actualitzada 14/06/2018 a les 16:48

Burger King España ha invitat a l'exseleccionador de la selecció espanyola, Julen Lopetegui, a una comanda gratuïta a través del seu servei a domicili. La cadena de menjar ràpid assegura sap lo dur que es tornar a casa ai trobar-se la nevera buida. Per això, li regala al nou entrenador del Real Madrid una comanda, on podrà «seleccionar el que vulgui» per gaudir dels partits de la Roja «des del sofà».El missatge enginyòs que ha publicat Burger King a través del seu perfil de Facebook s'ha fet viral per totes les xarxes socials.