Quico Sallés, periodista català, fa una piulada que rep comentaris ben diversos i peculiars

Actualitzada 09/06/2018 a les 13:32

La Universitat Rovira i Virgili buscava rates per a una investigació. Concretament, aquests animals havien de ser femella, verges i de menys de 20 mesos d’edat. Finalment, han aconseguit trobar els animals i han pagat poc més de 26.000 euros.Aquesta darrera adquisició per a realitzar un nou estudi ha cridat l’atenció de Quico Sallés, periodista català que treballa al mon.cat i ha fet diverses intervencions al programa FAQS de TV3. Sallés ha fet una piulada transmetent la seva sorpresa per aquesta compra.Els usuaris d’aquesta xarxa social no s’han pogut abstenir d’aportar més d’un comentari humorístic.