Actualitzada 07/06/2018 a les 18:16

Stewart Knox és un escocès que viu a Edimburg, que va decidir publicar una broma a Facebook: per 225 euros posava a la venda una capa d'invisibilitat, Knox acompanyava la publicació amb un divertit muntatge fotogràfic que mostrava els efectes de la capa.Per molts sembla evident que es tracta d'una broma, però el cert és que la publicació va ser compartida milers de vegades i centenars de persones van escriure a Knox per comparar-la. Fins i tot un usuari, que no volia perdre ni un minut, li va dir que li escrivís el preu i que li ingressaria els diners a l'instant.