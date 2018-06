'Miedo' és un curtmetratge de Zinteta que vol combatre la imposició de cànons de bellesa i la pressió estètica que pateix la nostra societat

Actualitzada 07/06/2018 a les 17:38

'Miedo' és un curtmetratge de poc més de dos minuts que vol combatre la imposició de cànons de bellesa i la pressió estètica que pateix la nostra societat per culpa de la publicitat, entre altres mitjans. L'autora del curt és Cinta Tort Cartró, més coneguda a les xarxes socials com Zinteta. L'artista afincada a Barcelona vol denunciar el problema de percepció que tenim i que acaba afectant l'autoestima de moltes persones, no només noies, també nois, adolescents i gent gran.