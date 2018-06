Les xarxes es mobilitzen per trobar «el noi encantador» que va enamorar a una passatgera

Van mantenir una conversa amistosa durant el trajecte, però quan l'avió va aterrar, amb l'enrenou de les bosses la Laura el va perdre de vista

Hoy, @Norwegian_ES patrocina la historia de amor más efímera de mi vida. Ayer volé desde Madrid a Las Palmas al lado de un chico encantador.Con las prisas de la gente para salir me fui corriendo y no pude darle mi teléfono. #minutodesilencioporeseamorperdido #amoresdeaeropuerto — Laura Pérez (@Laurittti) 1 de juny de 2018

¿Hay algo que podamos hacer por ti, Laura? — Norwegian (@Norwegian_ES) 1 de juny de 2018

Si eres el chico que ocupaba el asiento 8A en nuestro vuelo de Madrid a Gran Canaria del pasado jueves 31 de mayo, la pasajera del 8B tiene un mensaje para ti.



(Y si no lo eres, pásalo. ) #loveisintheairhttps://t.co/lcI0PxLuSH — Norwegian (@Norwegian_ES) 3 de juny de 2018

Yo creo que el pibe del Norwegian está esperando a que Laura le ponga un tuit diciendo "y el anillo pa cuándo?" @Norwegian_ES#loveisintheair #amoresdeaeropuerto — Edu Cobos (@eddie_i_am) 4 de juny de 2018

Laura és una noia que viatjava en un avió de la companyia Norwegian que feia la ruta entre Madrid i Las Palmas, i que es va 'enamorar' del noi assegut al seu costat. Segons explica ella al seu perfil de Twitter, tots dos van mantenir una conversa amistosa durant el trajecte, però quan l'avió va aterrar, amb l'enrenou de les bosses la Laura el va perdre de vista.Gràcies a Twitter i a la seva publicació, la companyia Norwegian es va posar en contacte amb la Laura per preguntar-li si podien fer alguna cosa per ella. Davant la proposta, la Laura no va dubtar en explicar que estava asseguda a la butaca 8B i que busca al noi de la 8A.De moment la història d'amor ha acabat aquí. Però les xarxes socials n'han fet difusió i la història s'ha fet viral.