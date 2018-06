La «surrealista» queixa d'una parella a un fotògraf per publicar imatges de bodes homosexuals

El futur matrimoni amenaça a l'estudi fotogràfic en difondre les imatges a les xarxes socials per enfonsar-li el negoci

Actualitzada 06/06/2018 a les 17:37

Acabo de tener la conversación más surrealista de toda mi carrera, no me ha dado ni la oportunidad de decirle lo que pienso de la aberración que me ha soltado, ya que después de barbaridad me ha bloqueado. #homofobia #lgtb #nosotroshacemosbodasgais pic.twitter.com/hx77K9gl8c — Horsework Studio (@HorseworkStudio) 5 de juny de 2018

El perfil de Twitter de l'empresa Horsework Studio, empresa d'Eivissa dedicada a la fotografia i vídeo de bodes, ha publicat la surrealista conversa de Whatsapp amb uns clients. La relació entre ambdós no va arribar a bon port, el motiu: la parella que s'havia de casar estava consternada pel fet que a la web de Horsework Studio hi havia reportatges fotogràfics amb parelles homosexuals. De fet, el futur matrimoni amenaça a l'estudi fotogràfic en difondre les imatges a les xarxes socials per enfonsar-li el negoci. Potser la parella no ha calculat bé i encara no s'ha adonat que el cas s'ha fet viral pel motiu contrari, el de la seva 'queixa'.