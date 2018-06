La caiguda d'Amaia durant un concert d'Operación Triunfo

Amaia va caure davant del públic assistent, va riure, es va aixecar, va fer un 'OK' amb la mà, i va seguir cantant

Amaia és el centre de totes les mirades on sigui, comparteixi escenari amb qui el comparteixi, i canti amb qui canti, i així ho demostren les xarxes socials. L'última d'Amaia va tenir lloc a Màlaga durant un concert de la gira nacional d'Operación Triunfo, mentre sonava la sintonia del programa de Televisió Espanyola, Amaia va caure per les escales quan caminava per una plataforma situada a la part posterior de l'escenari, mentre els seus companys quadraven les posicions per començar a cantar una cançó.Amaia va caure davant del públic assistent, va riure, es va aixecar, va fer un 'OK' amb la mà, i va seguir cantant. La pamplonesa no va decebre als seus fans i, tot i presentar certa coixera després, va fer gaudir tothom amb la seva veu.