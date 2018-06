Un orangutan intenta frenar una excavadora que destrueix el seu hàbitat

El vídeo ha estat difós per una ONG

Actualitzada 09/06/2018 a les 19:53

La ONG International Animal Rescue ha difós un vídeo on mostra l’impacte que te la desforestació en l’hàbitat dels orangutans a Indonesia. El vídeo va ser gravat al 2013 però ha estat difós aquesta setmana per la ONG en motiu del dia mundial del Medi Ambient. En ell es pot veure un orangutan caminant sobre un arbre que ja està tirat al terra i rodejat d’un paisatge completament destrossat per l’home.Davant la presència de l’excavadora l’animal es dirigeix i l’agafa en un intent per frenar la seva activitat però acaba caient al terra. L’organització assegura que escenes com aquesta cada vegada són més freqüents en aquest indret i que la desforestació ha provocat que la població d’orangutans baixi considerablement, ja que els seus hàbitats són destruïts i ells acaben morint de gana.