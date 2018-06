Fotolog torna a escena amb un nou sistema de publicació

La xarxa social que va néixer el 2002 torna a estar activa i permet publicar una fotografia al dia

Actualitzada 03/06/2018 a les 17:54

Fotolog ha anunciat el seu retorn amb un nou sistema de publicació que tan sols permet compartir una imatge per dia, per tal de desmarcar-se de l’excés de publicacions que hi ha a la resta de plataformes.Fotolog va néixer el 2002 i permetia als usuaris publicar una imatge acompanyada d’un text a mode de diari. Va estar 14 anys en actiu i el febrer de 2016 va comunicar el seu tancament. Dos anys més tard, aquesta xarxa social torna amb un nou equip i amb aquest nou sistema de publicació.Les publicacions diàries s’aniran mostrant en un calendari per tal de fomentar les «connexions reals» entre persones. La comunitat de Fotolog compta amb més de dos milions d’usuaris en més de cent països. Els antics usuaris podran recuperar les seves imatges que van compartir fa anys.