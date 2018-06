La 'guerra' entre veïns per un arbre de Nadal abandonat al replà

Una història amb amenaces, amor, i humor que ha traspassat Twitter

Una amiga me acaba de pasar esta foto. De qué parte estáis?? Yo voto que el de la lavadora la deje al lado del pino, obvio. pic.twitter.com/lzAtaZkBST — Paula Gonu #HastaQueSeVayaLaLuna #DCTSA (@paulagonu) 28 de maig de 2018

Vale mi amiga tiene novedades. Al salir a la calle, ha visto que OTRO VECINO ha dejado una nueva nota: pic.twitter.com/dlaoaFpOuW — Paula Gonu #HastaQueSeVayaLaLuna #DCTSA (@paulagonu) 28 de maig de 2018

Esperarsus que hoy mi amiga ha revisado el árbol y hay nuevo mensaje del dueño de éste (la nota naranja): pic.twitter.com/iJ1R4iGpRs — Paula Gonu #HastaQueSeVayaLaLuna #DCTSA (@paulagonu) 29 de maig de 2018

VALE. Yo no puedo más con esta historia. Este hilo de tuits ha llegado a Oviedo (el pino y mi amiga están en Barcelona) y han querido contestar: pic.twitter.com/4DzcmBDV6D — Paula Gonu #HastaQueSeVayaLaLuna #DCTSA (@paulagonu) 29 de maig de 2018

Y la cosa no acaba aquí. Otro vecino ha querido aprovechar el tablón de anuncios en forma de pino. Perdón, abeto: pic.twitter.com/auW0fN5En2 — Paula Gonu #HastaQueSeVayaLaLuna #DCTSA (@paulagonu) 29 de maig de 2018

Calla que otro vecino más se ha querido unir al debate y este es más democrático. Me encanta el detalle del color del boli: pic.twitter.com/AS0IW1s3bR — Paula Gonu #HastaQueSeVayaLaLuna #DCTSA (@paulagonu) 29 de maig de 2018

Ayer fui a casa de Ana, mi amiga. La que desde un principio me mantuvo al tanto de esta historia. Voté que sí, obvio, y me saque foto porque hoy ya es día 30!! pic.twitter.com/Ye9zvvrcPg — Paula Gonu #HastaQueSeVayaLaLuna #DCTSA (@paulagonu) 30 de maig de 2018

El perfil de Twitter @paulagonu va iniciar un fil en el qual explicava la situació inversemblant que estava vivint una amiga seva amb la comunitat de veïns del bloc on resideix, situat a Barcelona.La història comença amb un arbre de Nadal, un veí va deixar l'avet al pati comú de la comunitat, això no va agradar gaire a un altre veí qui li va deixar una nota dient-li 'educadament' que el retirés. A partir d'aquí el responsable de l'arbre inicia una guerra' dialèctica amb els veïns, que van anar deixant notes penjades a l'arbre i que finalment una d'elles acaba amb una confessió amorosa.Una veïna amenaça en abandonar al seu marit al pati, un altre veí assegura que acabarà deixant la rentadora al costat de l'arbre, una confessió amorosa... La història acaba arribant a una comunitat de veïns d'Oviedo que demana la custòdia de l'arbre de la discòrdia perquè creu que ha creat cohesió entre veïns. Finalment un últim veí decideix penjar una nota per debatre si finalment es queden amb l'arbre o no.