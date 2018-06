La 'Federación de Mujeres Progresistas' llança una campanya amb el lema «No et confonguis, l'únic responsable ets tu»

Actualitzada 31/05/2018 a les 18:35

La 'Federación de Mujeres Progresistas' amb el finançament del Ministeri de Sanitat ha llançat una campanya a les xarxes socials, destinada a adolescents i joves, per tal de sensibilitzar-los contra la violència de gènere. El vídeo de la campanya mostra, sense embuts, diverses situacions que a vegades s'utilitzen per justificar una agressió sexual, o per culpabilitzar la víctima, i ho acompanyen amb el lema «No et confonguis, l'únic responsable ets tu».