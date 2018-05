Puja quatre pisos per la façana d'un edifici per rescatar un menor atrapat

Mamoudou Gassama és un migrant de Mali que resideix a París que rebrà la nacionalitat francesa gràcies a la seva heroïcitat

Actualitzada 28/05/2018 a les 18:21

Un vídeo que mostra el rescat d'un menor per part d'un migrant de Mali que resideix a París ha donat la volta al món i ha commocionat la societat francesa. Mamoudou Gassama va rescatar un nen que s'havia quedat penjat a la façana exterior del balcó de casa seva, el pare l'havia deixat sol a casa i els veïns no podien accedir al domicili.Segons ha explicat Mamoudou a diversos mitjans francesos, mentre passejava pels carrers de París va veure molta gent agrupada, mirant un edifici, quan va alçar la mirada i va veure el menor penjat d'un quart pis, no va dubtar en enfilar-se a la façana de l'edifici per rescatar-lo. Desenes de persones van presenciar el rescat i la proesa d'aquest migrant que va demostrar no només estar en un magnífic estat de forma, sinó la bona voluntat i empatia.Mamoudou ha estat rebut pel president francès Emmanuel Macron al palau Eliseu, l'alcaldessa de París va trucar-lo personalment i es va comprometre públicament a ajudar-lo a solucionar la seva situació irregular al país.