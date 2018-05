Científics expliquen com Michael Jackson desafiava la gravetat amb el pas 'Smooth Criminal'

La inclinació de 45 graus que realitzaven el cantant i els ballarins al videoclip feia pensar que es tractava d'efectes especials

Actualitzada 23/05/2018 a les 17:59

El rei del pop va aconseguir ser rei per molts motius, la seva música, el seu carisma, el talent, i el gran ballarí que era, són entre altres peces clau per entendre el fenomen Michael Jackson. Ara, un grup de científics de l'Institut de Postgrau d'Educació Mèdica a Chandigarth, Índia, han elaborat una explicació científica per entendre com el cantant va desafiar la gravetat al videoclip 'Smooth Criminal'.Quan es va estrenar el single molts fans van quedar sorpresos pel moment en el qual el cantant, i els ballarins, s'inclinen 45 graus amb el cos completament recte. De fet, es va arribar a especular que eren efectes especials, una teoria que es va desmuntar quan el cantant i els ballarins feien el pas en concerts en directe.L'article publicat al Journal Neurosurgery explica que a part de la força muscular necessària per no caure, Michael Jackson va patentar unes sabates que tenien al taló, un forat en forma de V, mitjançant el qual enganxava la sabata a uns cargols fixats a terra. Els científics conclouen que tot i l'ajuda d'aquestes sabates, és necessari un bon nucli de força a la columna vertebral.