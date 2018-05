Mark Zuckerberg es disculpa amb milions d'usuaris europeus de Facebook per l'escàndol de Cambridge Analytica

El fundador i CEO de la xarxa social admet a l'Eurocambra que no s'ha fet «prou» per garantir la privacitat de les persones

Actualitzada 22/05/2018 a les 20:08

«Compromís» amb Europa

Compareixença polèmica

Nou reglament europeu sobre protecció de dades

El fundador i CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, s'ha disculpat aquest dimarts des de Brussel·les per la filtració de Cambridge Analytica, l'empresa amb seu a Londres que va utilitzar de forma il·lícita informació de 87 milions d'usuaris -gairebé 3 milions eren europeus- de la xarxa social per fer anuncis polítics segmentats. Després de demanar perdó el mes passat al Congrés dels Estats Units, aquest cop Zuckerberg ho ha fet al Parlament Europeu en un missatge dirigit als milions d'europeus que són usuaris de la xarxa.«Ja siguin notícies falses, interferència estrangera durant eleccions o desenvolupadors fent un mal ús de la informació sobre les persones, no vam tenir una visió prou àmplia de les nostres responsabilitats. Va ser un error i em sap greu», ha dit en relació a l'escàndol de la filtració massiva de dades personals.Durant la seva intervenció inicial a la cambra, la primera pública des de l'escàndol de Cambridge Analytica, l'empresari ha admès que no ha fet «prou» i s'ha compromès a fer les inversions «necessàries» per mantenir la seguretat dels usuaris. Un dels exemples que ha donat és que es duplicarà el nombre de persones que treballen en seguretat i protecció de dades a més de 20.000 persones per a finals d'aquest any.Zuckerberg s'ha reunit amb representants polítics en el marc de la Conferència de Presidents de la cambra, que reuneix el president de la institució, Antonio Tajani, i els líders dels diferents grups polítics. A la reunió, que ha començat passades les sis de la tarda i està previst que duri poc més d'una hora, hi participen també el president de la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d'Interior, Claude Moraes, i el ponent al Parlament Europeu del reglament general de protecció de dades, Jan Philipp Albrecht.El creador de Facebook ha aprofitat el seu discurs inicial per demostrar el seu «compromís» amb Europa. «Irlanda alberga la nostra seu europea, Londres l'equip més gran d'enginyeria fora dels Estats Units, París el nostre laboratori d'intel·ligència artificial i centres de dades a Suècia i Irlanda i un a Dinamarca que obrirà el 2020», ha afirmat. A més, ha anunciat, a finals d'aquest any Facebook haurà ampliat el seu nombre de treballadors a Europa, que passarà de 7.000 persones a 10.000, en un total de 12 ciutats europees.Zuckerberg va acceptar la invitació del president de l'Eurocambra la setmana passada. En un inici, havia de ser una reunió a porta tancada, ja que la previsió era que el de Facebook comparegués davant de la Conferència de Presidents de la cambra i no davant de tota l'Eurocambra ni tampoc davant d'una comissió parlamentària.Tot i la voluntat des d'alguns grups perquè Zuckerberg comparegués en una audiència en comissió, s'ha mantingut el format inicial. El que sí que s'ha aconseguit gràcies a la pressió d'alguns grups polítics, com els Verds, és que es retransmeti en directe la compareixença del fundador i CEO de Facebook, com ja va fer-se quan va intervenir davant del Congrés dels Estats Units el mes passat.«Em sembla molt positiu que el fundador de Facebook hagi acceptat la nostra invitació per arribar personalment a reunir-se amb els representants de 500 milions d'europeus. És un signe de respecte cap al legislador del mercat més gran del món. També valoro molt positivament que hagi acceptat la meva sol·licitud que la reunió sigui oberta a tots els ciutadans», ha valorat recentment Tajani.Precisament la reunió té lloc la mateixa setmana en què el nou Reglament europeu de protecció de dades serà de compliment obligatori a tota la UE. La normativa, que reforça la protecció de dades personals amb un conjunt de normes únic a tots els estats membres, implicarà, entre altres, que a partir de divendres les multinacionals com Facebook hagin de respectar el reglament per aquells usuaris que viuen dins del territori comunitari, ja que el reglament sotmet a les mateixes normes de protecció totes les empreses que ofereixen serveis a la UE, independentment d'on sigui la seva seu.Els diferents punts que aborda la normativa marca línies més clares a les empreses sobre què poden fer i com han de gestionar les dades dels seus clients. Un dels punts més visibles d'això és que, per exemple, ja no podran donar per fet que el client accepta de manera tàcita que s'utilitzen les seves dades. És per aquest motiu que en les darreres setmanes, diverses empreses han enviat un recordatori als seus usuaris demanant-los revisar la política de protecció de dades.