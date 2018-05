Milers de persones se citen a una barbacoa al xalet de Pablo Iglesias i Irene Montero

Han creat un esdeveniment públic per Facebook ja compta amb 20.000 assistents

El xalet de Pablo Iglesias i Irene Montero està donant molt de sí. Ara, un usuari de Facebook ha creat un esdeveniment públic per convocar una barbacoa a la nova casa dels polítics de Podemos i milers de persones ja s’han apuntat.La cita està convocada per al dissabte 2 de juny a les dues del migdia a Galapagar, el municipi on està ubicada la casa que ha costat 600.000€ euros. De moment, l’esdeveniment de Facebook ja compta amb l’assistència de 20.000 persones i 31.000 més diuen estar interessades. Segons la descripció que es fa a la pàgina de Facebook, la cita constarà d’una barbacoa per inaugurar la nova mansió d’Iglesias i Montero.Davant del malestar que s’ha generat per la compra d’aquest habitatge, Iglesias i Montero han decidit convocar una consulta per decidir si han de continuar com a secretari general i portaveu del partit o si, pel contrari, han d’abandonat l’escó que ocupen al Congrés dels Diputats.