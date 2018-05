Ja no et podran agregar a un grup de WhatsApp sense el teu permís

És un dels canvis que ha presentat l’aplicació en quant als grups de xat

Més poder per als administradors

Més protecció

WhatsApp ha decidit fer algunes millores dels grups de xat d’aquesta aplicació. El primer de tots és la possibilitat d’incloure, sota del nom del grup, un espai per a que es pugui escriure el tema, les normes o qualsevol altre apunt important del grup. Un cop t’uneixis, aquesta informació apareixerà a la part superior de la conversa.Els administradors del grup podran restringir qui pot canviar el nom del grup, la imatge i la descripció i podran eliminar permisos dels altres integrants. A més, els creadors del grup ja no podran ser eliminats de la conversa que ells han iniciat.A la vegada que han incrementat el poder dels administradors de grup, també han augmentat la seguretat de tots els usuaris de WhatsApp. Ara no et podran afegir de sobte a un grup dels quals ja has sortit. També serà més fàcil veure els missatges que t’afecten a tu. Si has estat un temps sense obrir el xat, podràs prémer el nou botó @ situat a la cantonada inferior de la dreta de la conversa per veure ràpidament els missatges on t’han mencionat.