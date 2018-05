WhatsApp anuncia canvis: ja no et podran agregar a un xat en grup si no vols

Els administradors no podran ser eliminats del grup creat per ells mateixos

Actualitzada 16/05/2018 a les 18:54

Els grups de Whatsapp no agraden a tothom, però és una de les funcions que permet l'aplicació de missatgeria instantània més utilitzada. Per aquest motiu la companyia ha modificat algunes prestacions, la més important és que un usuari no podrà ser agregat a un grup de WhatsApp sense previ consentiment.Entre les novetats, també inclou la possibilitat d'agregar un petit text a la part inferior del títol del xat, per tal de deixar clar el tema de conversa, normes, o qualsevol altra cosa. D'altra banda els administradors podran restringir qualsevol canvi en la icona del grup, o el text descriptiu i eliminar a altres participants. A més a més, els administradors no podran ser eliminats del grup creat per ells mateixos.L'última novetat, i una de les més útils, és que quan un usuari obri una conversa de Whatsapp en grup, que tingui molts missatges per llegir, podrà veure rapidament els missatges que el mencionen fent un clic a una icona nova que apareixerà a la part inferior dreta.