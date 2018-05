Es tracta d'un anunci de Wallapop per vendre el vestit, a la imatge apareix la menor amb una bossa tapant-li completament la cara

Actualitzada 15/05/2018 a les 19:25

Necesitamos un prueba de que la niña está bien pic.twitter.com/E8tcztS1tV — Screamin' J (@escartinni) 8 de maig de 2018

L'aplicació Wallapop s'ha fet famosa no només per convertir-se en un mercat digital de segona mà a l'abast de tothom, també pels anuncis que publiquen alguns usuaris. Alguns són absurds, d'altres directament són bromes, i després n'hi ha de surrealistes. Aquest és el cas d'un anunci en el qual es ven un vestit de comunió, a la fotografia es veu el vestit, però la menor que fa de model apareix a la imatge amb una bossa tapant-li completament la cara.Molts usuaris de Twitter no han pogut evitar comentar la imatge, que en qüestió de dies s'ha fet viral.