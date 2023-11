«Els nostres fills tindran identitats múltiples i elàstiques»

'Estimada Gris' (Univers) és la història de la Griselda, una mexicana que viatja a Catalunya per conèixer el país i la família del seu avi, exiliat de la Guerra Civil

—El teu llibre parla de l'exili, però fent el viatge a la inversa. És a dir, desfent el camí dels exiliats per retrobar els orígens familiars. Per què aquesta perspectiva?

—Llegint sobre l'exili, em vaig adonar que se n'havia parlat molt des del punt de vista polític, però no tant des del punt de vista personal, sobre el que havia significat per a cadascuna de les famílies que va marxar. Vaig pensar que seria bonic que la protagonista fes el viatge a la inversa del seu avi i, a més, això em donava l'oportunitat de fer una de les coses que han resultat més interessants de la novel·la, que és mirar-me Catalunya des de fora.



—Volia que es desplacessin per veure una altra Catalunya. Les meves arrels són a l'Empordà, excepte una branca, que és de Riudecanyes: el meu besavi era l'alcalde del poble quan es va fer el pantà. Però vaig escollir el Priorat perquè volia triar un paisatge diferent, i com que hi he estat, em semblava un lloc fantàstic.



—En el llibre tractes molts temes. Un dels importants és el català.

—Per a mi és claríssim que la llengua materna és la pàtria, i en el cas dels escriptors, encara més. Volia parlar de l'actitud dels exiliats catalans del 39 a Mèxic, perquè m'havia documentat i havia vist que un percentatge molt elevat va adoptar la llengua mexicana. I vaig pensar que això és el que nosaltres exigim a la gent de fora que ve a Catalunya. És lògic que ells fessin el mateix, si vas a un altre país, vols que els teus fills hi arrelin, i el vehicle per fer-ho és la llengua.



Una altra cosa és que a casa teva parlis català. De totes maneres, li vaig voler donar un parell de voltes; per això la Gris té un avi patern i una àvia materna catalans, però amb actituds molt diferents. L'àvia arriba a Mèxic molt joveneta, es casa amb un mexicà i n'adopta la llengua i la cultura. L'avi, en canvi, és un home trencat per l'exili. Tot i que és feliç i fa una família, sent desarrelament i enyorança, i em semblava molt clar explicar-ho a través del gest de canviar de llengua quan parla amb la criatura.



—En el llibre hi ha diverses històries d'amor, però la que em resulta més interessant és la de la Gris amb la seva germana Adriana. És un amor fraternal que les posa una mica a prova.

—L'Adriana la vaig pensar com el contrapunt de la Gris. Té una mena de gelosia que em va semblar bastant pròpia d'una relació fraternal. No hi ha cap dubte que s'estimen molt, però l'Adri no és generosa. I jo l'entenc molt bé, eh? Ha estat malalta i la Gris ha estat el seu suport. Ha tingut una criatura i vol que la germana estigui present en la seva infància… Tot això, a més, em donava peu a parlar del concepte d'identitat. Per a mi l'Adriana representa un concepte antic, i la Gris el modern. Quan l'Adriana li diu: què passa, que ara ja no seràs mexicana, sinó que seràs catalana? La Gris li respon: no, ara seré mexicana i catalana. I, de fet, és cap on estem anant. Els nostres fills tindran identitats múltiples i elàstiques.



—Aquesta novel·la té un final molt rodó. I també un final feliç. T'agraden que siguin així?

—El que més em diuen de les meves novel·les és que són rodones. I és veritat que tinc aquesta tendència. A més, com a lectora, també m'agraden les novel·les rodones, que tot encaixi. Ara, això no és el mateix que un final feliç. Però també els reivindico, trobo que la literatura té tendència a buscar el costat fosc, cosa que em sembla lògica i interessant, com a lectora i com a escriptora. Ara, d'aquí al fet que els finals feliços estiguin prohibits… doncs trobo que no. En aquest cas, a més, ho tenia clar des del començament, perquè la Gris s'ho mereixia: la coneixem en el pitjor moment de la seva vida, quan se li ha mort el pare, ha perdut la feina i s'ha separat.