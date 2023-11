Detinguda a Murcia per clavar un ganivet a la seva parella després que aquesta agredís al seu fill

L'home, que també va ser arrestat, va ser trobat amb el ganivet clavat a l'esquena i sagnat abundantment

Actualitzada 06/11/2023 a les 18:17

La Policia Local de Múrcia ha detingut aquesta nit a una dona per haver clavat un ganivet a l'esquena a la seva parella després d'una discussió en la pedania de Sangonera la Seca. D'altra banda, també ha arrestat al ferit per haver colpejat, prèviament, al fill de la seva agressora.En concret, tots dos van ser detinguts com a presumptes autors de sengles delictes de violència en l'àmbit familiar, segons ha informat el citat Cos. La inspectora de Policia Local, Belén Montesinos, ha explicat que la Sala del 092 va rebre una trucada aquesta nit indicant que hi havia un home sagnant i que tenia un ganivet clavat a l'esquena.Les unitats de Policia Local van acudir al lloc i, en arribar al domicili, van observar a un home que estava de genolls al costat de l'ascensor i, pel que sembla, portava el ganivet clavat i sagnava abundantment. En aquest moment, la Policia Local va sol·licitar al 092 l'assistència d'una ambulància. En arribar, el personal sanitari va inspeccionar al ferit i el va traslladar a l'hospital Verge de la Arrixaca de Múrcia.El ferit estava al costat d'un altre home que deia ser testimoni dels fets i també estava la presumpta agressora. «Segons ens compten, hi ha hagut una discussió en el domicili i, pel que sembla, el ferit estava agredint a un altre noi que hi havia en el domicili, fill de la presumpta agressora», segons Montesinos. En aquest moment, la dona va agafar un ganivet i li ho va clavar a la víctima perquè deixés d'agredir al seu fill, tal com relata la inspectora.