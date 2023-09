Alacant: Mata a la seva inquilina, de 66 anys, i oculta el cadàver en un edredó durant un mes

L'home de 52 anys ha estat detingut després de confessar el crim

Actualitzada 25/09/2023 a les 18:59

Un home de 52 anys ha estat detingut a Alacant després de confessar que ha matat amb un ganivet a la seva inquilina, de 66, i que ha ocultat el seu cos durant gairebé un mes embolicat en bosses de plàstic i tapat dins d'un edredó.Encara que els motius del crim encara no han estat confirmats, sí que existien antecedents de discussions per motius de convivència entre tots dos, segons la Policia Nacional.L'homicidi va ocórrer el passat 29 d'agost però no s'ha conegut fins anit sobre les 23.30 hores quan l'arrestat, de nacionalitat espanyola, va cridar a la comissaria provincial de la Policia per a manifestar que havia acabat de manera violenta amb la vida de la seva inquilina, amb la qual compartia pis i no mantenia una relació sentimental.Al lloc dels fets van acudir immediatament els agents i van trobar el cadàver d'una dona en avançat estat de descomposició, embolicat en bosses de plàstic i tapat amb un edredó, a més de diversos efectes útils per a la recerca, entre ells un ganivet que possiblement va ser utilitzat per a l'homicidi.L'habitatge se situa al carrer Sant Vicent d'Alacant i es trobava en molt mal estat de salubritat, fins i tot amb deposicions i restes d'escombraries pel domicili.El Grup de Delinqüència Violenta (Homicidis) de la Brigada Provincial de Policia Judicial s'ha fet càrrec de les perquisicions i el detingut es troba en els calabossos de la comissaria a l'espera que, en les pròximes hores, passi a disposició judicial.